Σαχάρα Ρέι: Το μοντέλο που πέθανε σε ηλικία 34 ετών και το σπάνιο σύνδρομο από το οποίο έπασχε
Σαχάρα Ρέι: Το μοντέλο που πέθανε σε ηλικία 34 ετών και το σπάνιο σύνδρομο από το οποίο έπασχε
Πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει μητέρα
Το μοντέλο από την Αυστραλία, Sahara Ray, πέθανε σε ηλικία 34 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. «Έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Ήταν πολύ αγαπητή», επιβεβαίωσε η οικογένειά της στο TMZ. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα