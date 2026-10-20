Σαχάρα Ρέι: Το μοντέλο που πέθανε σε ηλικία 34 ετών και το σπάνιο σύνδρομο από το οποίο έπασχε

Το μοντέλο από την Αυστραλία, Sahara Ray, πέθανε σε ηλικία 34 ετών, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. «Έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Ήταν πολύ αγαπητή», επιβεβαίωσε η οικογένειά της στο TMZ. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.