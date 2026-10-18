Η γιατρός που στάθηκε στο πλευρό των ασθενών με HIV και έκανε την Ολίβια Κόλμαν να δακρύσει (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Η γιατρός που στάθηκε στο πλευρό των ασθενών με HIV και έκανε την Ολίβια Κόλμαν να δακρύσει (βίντεο)

Η καθηγήτρια Margaret Johnson υπήρξε μία από τις αφανείς ηρωίδες της κρίσης του AIDS.

Η γιατρός που στάθηκε στο πλευρό των ασθενών με HIV και έκανε την Ολίβια Κόλμαν να δακρύσει (βίντεο)
Η Olivia Colman υποδύεται τη Margaret Johnson, τη γιατρό που αφιέρωσε την καριέρα της στη φροντίδα ανθρώπων με HIV, στην ταινία Elsinore του Simon Stone.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του ηθοποιού Ian Charleson, γνωστού από τις ταινίες Chariots of Fire και Gandhi, εστιάζοντας στην ερμηνεία του ως Άμλετ στο National Theatre του Λονδίνου, λίγο πριν από τον θάνατό του. Στo γκαλά της ταινίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, η ηθοποιός συγκινήθηκε όταν συνάντησε από κοντά την πραγματική γιατρό που υποδύεται και δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ μίλησε με θαυμασμό για το έργο της και τη φροντίδα που προσέφερε στους ασθενείς της.

Η Olivia Colman υποδύεται τη Margaret Johnson, ενώ τον Ian Charleson ενσαρκώνει ο Andrew Scott. Στο Elsinore συμμετέχουν, επίσης, οι Billie Piper, Johnny Flynn και Luke Thompson.

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