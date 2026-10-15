Μα τι κάνουν οι άντρες κλεισμένοι τόση ώρα στην τουαλέτα;
Μα τι κάνουν οι άντρες κλεισμένοι τόση ώρα στην τουαλέτα;
Ενώ απέξω επικρατεί το οικογενειακό χάος
Ένα θέμα που μάλλον απασχολεί πολλές γυναίκες αναδείχτηκε από τη Huffington Post – και πολύ άργησε να προβληθεί από τα μέσα, εδώ που τα λέμε: Μα τι κάνουν οι άντρες κλεισμένοι τόση ώρα καθημερινά στην τουαλέτα του σπιτιού; Δικαιολογείται από τις γαστρεντερικές διαταραχές τους όλος αυτός ο χρόνος που περνούν καθισμένοι στη λεκάνη; Πόσοι άντρες υποφέρουν πια από γαστρεντερικές διαταραχές και με ποια συχνότητα; Και γιατί εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να λειτουργεί ρολόι και αυτό το σύστημα του οργανισμού μας;
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