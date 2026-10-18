Ιράν: Το μήνυμα της 23χρονης που καταδικάστηκε σε θάνατο για μια ανάρτηση στα social media μέσα από τη φυλακή
Ιράν: Το μήνυμα της 23χρονης που καταδικάστηκε σε θάνατο για μια ανάρτηση στα social media μέσα από τη φυλακή
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν για την αυξανόμενη χρήση της θανατικής ποινής από το καθεστώς της Τεχεράνης με στόχο την καταστολή της διαφωνίας. Περισσότερες από 600 εκτελέσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους.
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η υπόθεση της 23χρονης Ναζμέ Αμινί στο Ιράν, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικάστηκε σε θάνατο για «βλασφημία», εξαιτίας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Αμινί, φοιτήτρια λογιστικής, κρατείται στις φυλακές Βακιλαμπάντ, στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ. Σε δύο ξεχωριστές δικαστικές υποθέσεις, καταδικάστηκε σε θάνατο και σε συνολική ποινή φυλάκισης άνω των 12 ετών.
Σύμφωνα με πηγή από το οικογενειακό της περιβάλλον, την οποία επικαλείται η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRAI), η θανατική ποινή επιβλήθηκε με την κατηγορία της «προσβολής του Προφήτη». Η νεαρή γυναίκα φέρεται να συνελήφθη έπειτα από διαδικτυακή παρακολούθηση από την υπηρεσία κυβερνοαστυνομίας του Ιράν.
Το περιεχόμενο των αναρτήσεών της δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Στη δεύτερη υπόθεση, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια, έξι μήνες και μία ημέρα φυλάκισης, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας και προπαγάνδα κατά του καθεστώτος.
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Η Αμινί, φοιτήτρια λογιστικής, κρατείται στις φυλακές Βακιλαμπάντ, στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ. Σε δύο ξεχωριστές δικαστικές υποθέσεις, καταδικάστηκε σε θάνατο και σε συνολική ποινή φυλάκισης άνω των 12 ετών.
Σύμφωνα με πηγή από το οικογενειακό της περιβάλλον, την οποία επικαλείται η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRAI), η θανατική ποινή επιβλήθηκε με την κατηγορία της «προσβολής του Προφήτη». Η νεαρή γυναίκα φέρεται να συνελήφθη έπειτα από διαδικτυακή παρακολούθηση από την υπηρεσία κυβερνοαστυνομίας του Ιράν.
Το περιεχόμενο των αναρτήσεών της δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Στη δεύτερη υπόθεση, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια, έξι μήνες και μία ημέρα φυλάκισης, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας και προπαγάνδα κατά του καθεστώτος.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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