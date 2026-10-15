Τζον Λένον: Ο γιος του, Σον Όνο διαψεύδει τις φήμες ότι κληρονόμησε μεγαλύτερο μερίδιο από τον ετεροθαλή αδερφό του
Τζον Λένον: Ο γιος του, Σον Όνο διαψεύδει τις φήμες ότι κληρονόμησε μεγαλύτερο μερίδιο από τον ετεροθαλή αδερφό του
Ο Τζούλιαν κι εγώ κληρονομήσαμε το ίδιο ποσό από τον πατέρα μας, έγραψε μεταξύ άλλων ο 51χρονος Σον
Τις φήμες ότι κληρονόμησε μεγαλύτερο μερίδιο από τον ετεροθαλή αδερφό του διέψευσε ο Σον Όνο Λένον, γιος του Τζον Λένον, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σχετικά με την περιουσία του πατέρα του.
Ο 51χρονος Σον είναι γιος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, ενώ ο 63χρονος Τζούλιαν είναι γιος του μουσικού από τον πρώτο του γάμο με τη Σίνθια Λένον. Στις 11 Οκτωβρίου, ο Σον απάντησε σε ανάρτηση που υποστήριζε ότι ο ένας αδερφός κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας, ενώ ο άλλος αποκλείστηκε σε μεγάλο βαθμό και αναγκάστηκε να εμπλακεί σε πολυετή δικαστική διαμάχη, διεκδικώντας ένα συγκριτικά μικρό μερίδιο.
«Ο Τζούλιαν κι εγώ κληρονομήσαμε το ίδιο ποσό από τον πατέρα μας. Τα καταπιστεύματά μας ήταν ισόποσα. Το δικό του ήταν λίγο μεγαλύτερο, αλλά η διαφορά ήταν αμελητέα» έγραψε ο Σον.
Οι αναφορές για την κληρονομιά του Τζούλιαν συνδέονται με τη δικαστική διαμάχη διάρκειας 16 ετών που ακολούθησε τον θάνατο του Τζον Λένον. Όπως αναφέρει η Daily Express, μετά τη δολοφονία του το 1980, η Γιόκο Όνο ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της μεγάλης περιουσίας του θρυλικού μέλους των Beatles.
Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο Τζούλιαν έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα επτά στούντιο άλμπουμ. Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Jude» του 2022, τίτλος που αποτελεί αναφορά στο κλασικό τραγούδι των Beatles «Hey Jude». Το κομμάτι γράφτηκε από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 1968, με σκοπό να παρηγορήσει τον μικρό τότε Τζούλιαν, καθώς οι γονείς του χώριζαν.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο People, ο Τζούλιαν είχε μιλήσει για την προσωπική αναζήτηση που αποτυπώνεται στο άλμπουμ του. «Ήταν σε μεγάλο βαθμό μια διαδικασία ενδοσκόπησης, κοιτάζοντας βαθιά μέσα μου και προσπαθώντας να βρω εκείνο το σημείο γαλήνης. Το είχα βρει μία ή δύο φορές στο παρελθόν, αλλά χάθηκε μέσα στη σύγχυση της ζωής. Η δουλειά πάνω στο άλμπουμ είχε να κάνει με το να έρθω ξανά σε επαφή με τον εαυτό μου και με το ποιος είμαι» είχε δηλώσει.
Σε συνέντευξή του στο BBC Radio το 2020, ο Τζούλιαν είχε μιλήσει με τον Σον για μία από τις τελευταίες συνομιλίες που είχε με τον πατέρα τους πριν από τον θάνατό του. «Ο μπαμπάς κι εγώ τα πηγαίναμε καλύτερα και μιλούσαμε πολύ περισσότερο στο τηλέφωνο, όταν ήμουν περίπου 15, 16 και 17 ετών», είχε πει και είχε προσθέσει: «Θυμάμαι ότι τότε ζούσα στη Βόρεια Ουαλία και είχα περάσει επίσης έξι μήνες ή έναν χρόνο σε οικοτροφείο, πριν επιστρέψω επιτέλους στο σπίτι. Έμενα στο σπίτι της μαμάς μου και τελείωνα το σχολείο. Θυμάμαι ότι μου έπαιξε τηλεφωνικά το “Starting Over”, το τελευταίο τραγούδι του Λένον πριν από τον θάνατό του, το οποίο μόλις είχε μιξάρει».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Ο 51χρονος Σον είναι γιος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, ενώ ο 63χρονος Τζούλιαν είναι γιος του μουσικού από τον πρώτο του γάμο με τη Σίνθια Λένον. Στις 11 Οκτωβρίου, ο Σον απάντησε σε ανάρτηση που υποστήριζε ότι ο ένας αδερφός κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας, ενώ ο άλλος αποκλείστηκε σε μεγάλο βαθμό και αναγκάστηκε να εμπλακεί σε πολυετή δικαστική διαμάχη, διεκδικώντας ένα συγκριτικά μικρό μερίδιο.
«Ο Τζούλιαν κι εγώ κληρονομήσαμε το ίδιο ποσό από τον πατέρα μας. Τα καταπιστεύματά μας ήταν ισόποσα. Το δικό του ήταν λίγο μεγαλύτερο, αλλά η διαφορά ήταν αμελητέα» έγραψε ο Σον.
Sean Ono Lennon Debunks Rumors About How Much He and Julian Inherited From John https://t.co/cFTkRIPKwS— People (@people) October 12, 2026
Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο Τζούλιαν έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα επτά στούντιο άλμπουμ. Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Jude» του 2022, τίτλος που αποτελεί αναφορά στο κλασικό τραγούδι των Beatles «Hey Jude». Το κομμάτι γράφτηκε από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 1968, με σκοπό να παρηγορήσει τον μικρό τότε Τζούλιαν, καθώς οι γονείς του χώριζαν.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο People, ο Τζούλιαν είχε μιλήσει για την προσωπική αναζήτηση που αποτυπώνεται στο άλμπουμ του. «Ήταν σε μεγάλο βαθμό μια διαδικασία ενδοσκόπησης, κοιτάζοντας βαθιά μέσα μου και προσπαθώντας να βρω εκείνο το σημείο γαλήνης. Το είχα βρει μία ή δύο φορές στο παρελθόν, αλλά χάθηκε μέσα στη σύγχυση της ζωής. Η δουλειά πάνω στο άλμπουμ είχε να κάνει με το να έρθω ξανά σε επαφή με τον εαυτό μου και με το ποιος είμαι» είχε δηλώσει.
Σε συνέντευξή του στο BBC Radio το 2020, ο Τζούλιαν είχε μιλήσει με τον Σον για μία από τις τελευταίες συνομιλίες που είχε με τον πατέρα τους πριν από τον θάνατό του. «Ο μπαμπάς κι εγώ τα πηγαίναμε καλύτερα και μιλούσαμε πολύ περισσότερο στο τηλέφωνο, όταν ήμουν περίπου 15, 16 και 17 ετών», είχε πει και είχε προσθέσει: «Θυμάμαι ότι τότε ζούσα στη Βόρεια Ουαλία και είχα περάσει επίσης έξι μήνες ή έναν χρόνο σε οικοτροφείο, πριν επιστρέψω επιτέλους στο σπίτι. Έμενα στο σπίτι της μαμάς μου και τελείωνα το σχολείο. Θυμάμαι ότι μου έπαιξε τηλεφωνικά το “Starting Over”, το τελευταίο τραγούδι του Λένον πριν από τον θάνατό του, το οποίο μόλις είχε μιξάρει».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
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