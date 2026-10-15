Η ανάρτηση Γκιλφόιλ μετά τη θητεία της στην αμερικανική πρεσβεία: Αναδημοσίευσε βίντεο του Ρούμπιο από την ομιλία του στην Πνύκα
Η ανάρτηση Γκιλφόιλ μετά τη θητεία της στην αμερικανική πρεσβεία: Αναδημοσίευσε βίντεο του Ρούμπιο από την ομιλία του στην Πνύκα
Πρόκειται για ανάρτηση που είχε δημοσιευτεί αρχικά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον ίδιο τον Ρούμπιο και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα
Σε αναδημοσίευση ανάρτησης της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα προχώρησε μέσω Instagram η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανεβάζοντας στο story της βίντεο από την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Πνύκα.
Πρόκειται για ανάρτηση που είχε δημοσιευτεί αρχικά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον ίδιο τον Ρούμπιο και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
Το βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιεί την ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά για να αναδείξει το μήνυμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να επανασυνδεθούν με τις θεμελιώδεις αξίες τους.
«Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου το αμερικανικό πνεύμα», ανέφερε ο Ρούμπιο στη λεζάντα που συνόδευε την αρχική δημοσίευση, την οποία επέλεξε να αναδείξει μέσω του προσωπικού της λογαριασμού η Γκιλφόιλ.
Δείτε το στόρι:
Πρόκειται για ανάρτηση που είχε δημοσιευτεί αρχικά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον ίδιο τον Ρούμπιο και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
Το βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιεί την ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά για να αναδείξει το μήνυμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να επανασυνδεθούν με τις θεμελιώδεις αξίες τους.
«Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου το αμερικανικό πνεύμα», ανέφερε ο Ρούμπιο στη λεζάντα που συνόδευε την αρχική δημοσίευση, την οποία επέλεξε να αναδείξει μέσω του προσωπικού της λογαριασμού η Γκιλφόιλ.
Δείτε το στόρι:
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