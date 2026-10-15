Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Φωτιά στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρούν και εναέρια μέσα
Φωτιά στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Δρυμώνα του δήμου Θέρμου
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμώνα του Δήμου Θέρμου, στην Αιτωλοακαρνανία.
Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στον Δρυμώνα του δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 15, 2026
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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