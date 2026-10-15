Σάλι Ρούνεϊ: Γιατί η συγγραφέας του «Κανονικοί άνθρωποι» κινδυνεύει να συλληφθεί αν ταξιδέψει στη Βρετανία
MARIE CLAIRE

Σάλι Ρούνεϊ: Γιατί η συγγραφέας του «Κανονικοί άνθρωποι» κινδυνεύει να συλληφθεί αν ταξιδέψει στη Βρετανία

Ήδη σταμάτησαν να κυκλοφορούν τα βιβλία της στη χώρα

Σάλι Ρούνεϊ: Γιατί η συγγραφέας του «Κανονικοί άνθρωποι» κινδυνεύει να συλληφθεί αν ταξιδέψει στη Βρετανία
Τα βιβλία της Sally Rooney αποσύρονται από τα βιβλιοπωλεία της Βρετανίας επειδή υποστήριξε την οργάνωση Palestine Action. Συγκεκριμένα, η Ιρλανδή συγγραφέας του «Κανονικοί άνθρωποι» («Normal People») είχε δηλώσει πέρυσι ότι σκόπευε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων της για να στηρίζει την οργάνωση, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική και έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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