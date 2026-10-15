Σάλι Ρούνεϊ: Γιατί η συγγραφέας του «Κανονικοί άνθρωποι» κινδυνεύει να συλληφθεί αν ταξιδέψει στη Βρετανία
Σάλι Ρούνεϊ: Γιατί η συγγραφέας του «Κανονικοί άνθρωποι» κινδυνεύει να συλληφθεί αν ταξιδέψει στη Βρετανία
Ήδη σταμάτησαν να κυκλοφορούν τα βιβλία της στη χώρα
Τα βιβλία της Sally Rooney αποσύρονται από τα βιβλιοπωλεία της Βρετανίας επειδή υποστήριξε την οργάνωση Palestine Action. Συγκεκριμένα, η Ιρλανδή συγγραφέας του «Κανονικοί άνθρωποι» («Normal People») είχε δηλώσει πέρυσι ότι σκόπευε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων της για να στηρίζει την οργάνωση, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική και έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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