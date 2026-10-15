Χίλαρι Σουάνκ: Ο πρωτότυπος τρόπος που η 52χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε ότι περιμένει τρίτο παιδί

Η Hilary Swank περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Philip Schneider. Η 52χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον σύζυγό της και τα τρίχρονα δίδυμά τους, Aya και Ohm, να χορεύουν στο σκοτάδι, έχοντας στερεώσει στα σώματά τους φωσφορίζοντα στικ. Στο βίντεο διακρίνεται επίσης η φουσκωμένη κοιλιά της ηθοποιού, πάνω στην οποία έχει σχηματιστεί με φωσφορίζοντα στικ το περίγραμμα ενός μικρού μωρού.