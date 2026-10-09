H Δρ. Εύη Χατζηανδρέου στo 8o Marie Claire Power Trip: «Να ξεχασουμε τη λέξη αντιγύρανση»

Το 8o Marie Claire Power Trip με θέμα «THE LONG RUN: Women, Better With Time», επέστρεψε στο Cape Sounio την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Το φετινό συνέδριο-θεσμός του Marie Claire, ένα αξέχαστο all day event που προσκαλεί ειδικούς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εστιάζει στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα. Από την ιατρική έρευνα έως τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το πώς επενδύουμε το χρόνο και τα χρήματά μας, όλα συγκλίνουν στο ερώτημα: πώς θα ζήσουμε περισσότερο αλλά και καλύτερα.Η δρ. Χατζηανδρέου ξεκίνησε ενώνοντας τα όσα ακούστηκαν ήδη στο συνέδριο με τη δική της οπτική φέρνοντας στην κουβέντα τον σκοπό ζωής. «Αυτό που μας κάνει να σηκωνόμαστε το πρωί από το κρεβάτι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη μακροζωϊα. Ο δεύτερος εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι οι σχέσεις που χτίζουμε στη ζωή μας».



Πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε τα γονίδιά μας για το πώς θα γεράσουμε;

«Όταν ξεκινουσα στην ιατρική ξέραμε ότι τα γονίδια ήταν το πεπρωμένο μας. Το ταβάνι επιρροής των γονιδιών είναι το 50%. Ευτυχώς αυτό άλλαξε με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και πλέον ξέρουμε ότι το ταβάνι επιρροής των γονιδίων μας είναι 50%. 25% λοιπόν με 50% είναι το ποσοστό που τα γονίδιά μας επηρεάζουν την υγιή μακροζωία. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα, επειδή θέλω να δώσω τα σωστά μηνύματα. Σκεφτείτε μια βιβλιοθήκη, τα γονίδιά μας είναι τα βιβλία στη βιβλιοθήκη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που καθορίζει το πώς θα ζήσουμε. Το ποιο κεφάλαιο θα ανοίξουμε, ποιο βιβλίο θα τραβήξουμε από τη βιβλιοθήκη και ποιο κεφάλαιο θα ανοίξουμε να διαβάσουμε, εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από το τι πίνουμε, πώς τρώμε, πώς κινούμαστε, τι σχέσεις έχουμε, και το περιβάλλον μας, ακόμα και από το τι αέρα αναπνέουμε. Είναι ο λεγόμενος επιγενετικός, που πάει πάνω από τα γονίδια, που καθορίζει το πώς αυτά τα γονίδια θα μας επηρεάσουν προς το θετικό ή προς το αρνητικό».

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