Σία Κοσιώνη στo 8o Marie Claire Power Trip: «Όταν ξεκίνησα στην τηλεόραση μία γυναίκα μου είπε πως το σακάκι μου είχε σκουπιδί χρώμα»
Σία Κοσιώνη στo 8o Marie Claire Power Trip: «Όταν ξεκίνησα στην τηλεόραση μία γυναίκα μου είπε πως το σακάκι μου είχε σκουπιδί χρώμα»
Η ιστορικός-συγγραφέας και η δημοσιογράφος, σε μια συζήτηση με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου, δημοσιογράφο του Marie Claire, με τίτλο «Αναπολογητικά στο προσκήνιο».
Το 8o Marie Claire Power Trip με θέμα «THE LONG RUN: Women, Better With Time» επέστρεψε στο Cape Sounio την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Το φετινό συνέδριο-θεσμός του Marie Claire, ένα αξέχαστο all day event που προσκαλεί ειδικούς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εστιάζει στη λέξη που προκαλεί μία από τις σημαντικότερες και πιο αμφιλεγόμενες συζητήσεις της εποχής μας, τη μακροβιότητα. Από την ιατρική έρευνα έως τις καταναλωτικές μας συνήθειες και το πώς επενδύουμε το χρόνο και τα χρήματά μας, όλα συγκλίνουν στο ερώτημα: πώς θα ζήσουμε περισσότερο αλλά και καλύτερα.
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου υποδέχθηκε τις καλεσμένες της λαμβάνοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού με τη συζήτηση να κυλά γρήγορα γύρω από θέματα ενδυνάμωσης, αποδοχής και προσωπικών μαθηματών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου υποδέχθηκε τις καλεσμένες της λαμβάνοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού με τη συζήτηση να κυλά γρήγορα γύρω από θέματα ενδυνάμωσης, αποδοχής και προσωπικών μαθηματών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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