Γιώργος Λιανός: Θεωρώ ότι η Πάολα είναι ο θηλυκός Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Λιανός: Θεωρώ ότι η Πάολα είναι ο θηλυκός Γιώργος Μαζωνάκης
Έχει αυτή τη λαϊκότητα, αυτή την αυθεντικότητα, πρόσθεσε ο παρουσιαστής του The Voice για την τραγουδίστρια που θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στους coaches
Θηλυκό Γιώργο Μαζωνάκη χαρακτήρισε την Πάολα ο Γιώργος Λιανός. Η τραγουδίστρια θα κάτσει στην καρέκλα του συναδέλφου της που άδειασε μετά τον θάνατό του. Για εκείνον, οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται την ίδια λαϊκότητα και αυθεντικότητα.
Ο παρουσιαστής τόνισε ότι πρόκειται για μια έξυπνη και αξιόλογη γυναίκα, της οποίας το ευρύ κοινό δεν έχει γνωρίσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς της. Την ίδια άποψη, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε εκφράσει και ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ο Γιώργος Λιανός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στη δυσκολία επιλογής του προσώπου που θα αντικαθιστούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι χρειάστηκαν προσεκτικοί χειρισμοί και συζητήσεις μέχρι να καταλήξουν στην Πάολα.
«Με την Πάολα ήταν πάλι ήταν ένας πολύ δύσκολος χειρισμός. Ποιον να προσεγγίσεις; Πότε; Ποια είναι η κατάλληλη μέρα να κάνεις το πρώτο τηλέφωνο; Και μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Πέσαν αρκετά ονόματα στο τραπέζι. Την επόμενη εβδομάδα έγινε αυτό, γιατί έπρεπε να προχωρήσουν διαδικασίες. Και έπεσε στο τραπέζι το όνομα της Πάολα, με την οποία είχα τη χαρά να συνεργαστώ παλιότερα. Είχαμε δουλέψει μαζί στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιάννη τον Βαρδή και ήταν καταπληκτική», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι εντοπίζει ομοιότητες ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την Πάολα. Όπως ανέφερε: «Μιλώντας για τον χαρακτήρα της και πήρα και την πρωτοβουλία να μιλήσω γιατί την έχω γνωρίσει προσωπικά. Τους είπα ότι θεωρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο θηλυκός Μαζωνάκης η Πάολα, δηλαδή έχει αυτή τη λαϊκότητα, αυτή την αυθεντικότητα. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν την έχει γνωρίσει ο κόσμος και θεωρώ ότι πρέπει να τη γνωρίσει γιατί είναι, είναι πολύ σωστή, είναι πανέξυπνη και δεν έχει δείξει όλο αυτό το εύρος, τη βεντάλια της προσωπικότητάς της. Κι αυτό είναι κάτι που έλεγε και ο Μαζωνάκης».
Μεταξύ άλλων, μίλησε για το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης ως coaches του τάλεντ σόου, ο ίδιος και ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με καλλιτέχνες που είχαν συνδεθεί με τον τραγουδιστή τίμησαν τη μνήμη του σε ένα συγκινητικό επεισόδιο.
Ο Γιώργος Λιανός, που επιστρέφει στην παρουσίαση μετά την απόφαση του ηθοποιού και σεναριογράφου να αποχωρίσει από τον ρόλο του παρουσιαστή περιέγραψε το αμήχανο κλίμα που επικρατούσε αρχικά κατά την προετοιμασία του αφιερώματος. Όπως είπε, δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες για το πώς θα εξελισσόταν το επεισόδιο, ενώ καθοριστική ήταν η βοήθεια του Γιώργου Καπουτζίδη.
«Ήταν πολύ άβολο για όλους. Εκεί που συζητούσαμε τι κατεύθυνση θα έχει αυτή η εκπομπή, αυτό το αφιέρωμα. Η σύσταση ήταν: μπείτε μέσα και κάντε το όπως θέλετε, όπως το νιώθετε. Ήταν λίγο περίεργα. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος είχε ετοιμάσει κείμενα για τις “πάσες” αλλά πέρα από την πρώτη, δεν ακολουθήσαμε τίποτα άλλο γιατί υπήρχε τρομερή χημεία ανάμεσά μας. Οπότε έκοβε ο ένας, έραβε ο άλλος και το πήγαμε έτσι», περιέγραψε.
Επίσης, ευχαρίστησε δημόσια τον Γιώργο Καπουτζίδη, αποκαλύπτοντας πως έχει σταθεί δίπλα του σε σημαντικές στιγμές της επαγγελματικής του πορείας. «Πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σηκώσει το τηλέφωνο και με έχει συγχαρεί και με έχει συμβουλεύσει για άλλα πράγματα. Δεν κάνουμε παρέα, να πω ότι είμαστε μαζί κάθε μέρα με τον Γιώργο», πρόσθεσε.
Ο παρουσιαστής θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Με πήρε ο κουμπάρος μου και μου είπε αυτό. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Ήμουν σε φάση παρκαρίσματος και με το αμάξι να είναι με τη μία ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο και έχω μείνει εκεί. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει…», σημείωσε.
Ο παρουσιαστής τόνισε ότι πρόκειται για μια έξυπνη και αξιόλογη γυναίκα, της οποίας το ευρύ κοινό δεν έχει γνωρίσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς της. Την ίδια άποψη, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε εκφράσει και ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ο Γιώργος Λιανός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στη δυσκολία επιλογής του προσώπου που θα αντικαθιστούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι χρειάστηκαν προσεκτικοί χειρισμοί και συζητήσεις μέχρι να καταλήξουν στην Πάολα.
«Με την Πάολα ήταν πάλι ήταν ένας πολύ δύσκολος χειρισμός. Ποιον να προσεγγίσεις; Πότε; Ποια είναι η κατάλληλη μέρα να κάνεις το πρώτο τηλέφωνο; Και μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Πέσαν αρκετά ονόματα στο τραπέζι. Την επόμενη εβδομάδα έγινε αυτό, γιατί έπρεπε να προχωρήσουν διαδικασίες. Και έπεσε στο τραπέζι το όνομα της Πάολα, με την οποία είχα τη χαρά να συνεργαστώ παλιότερα. Είχαμε δουλέψει μαζί στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιάννη τον Βαρδή και ήταν καταπληκτική», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι εντοπίζει ομοιότητες ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την Πάολα. Όπως ανέφερε: «Μιλώντας για τον χαρακτήρα της και πήρα και την πρωτοβουλία να μιλήσω γιατί την έχω γνωρίσει προσωπικά. Τους είπα ότι θεωρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο θηλυκός Μαζωνάκης η Πάολα, δηλαδή έχει αυτή τη λαϊκότητα, αυτή την αυθεντικότητα. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν την έχει γνωρίσει ο κόσμος και θεωρώ ότι πρέπει να τη γνωρίσει γιατί είναι, είναι πολύ σωστή, είναι πανέξυπνη και δεν έχει δείξει όλο αυτό το εύρος, τη βεντάλια της προσωπικότητάς της. Κι αυτό είναι κάτι που έλεγε και ο Μαζωνάκης».
Μεταξύ άλλων, μίλησε για το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης ως coaches του τάλεντ σόου, ο ίδιος και ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με καλλιτέχνες που είχαν συνδεθεί με τον τραγουδιστή τίμησαν τη μνήμη του σε ένα συγκινητικό επεισόδιο.
Ο Γιώργος Λιανός, που επιστρέφει στην παρουσίαση μετά την απόφαση του ηθοποιού και σεναριογράφου να αποχωρίσει από τον ρόλο του παρουσιαστή περιέγραψε το αμήχανο κλίμα που επικρατούσε αρχικά κατά την προετοιμασία του αφιερώματος. Όπως είπε, δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες για το πώς θα εξελισσόταν το επεισόδιο, ενώ καθοριστική ήταν η βοήθεια του Γιώργου Καπουτζίδη.
«Ήταν πολύ άβολο για όλους. Εκεί που συζητούσαμε τι κατεύθυνση θα έχει αυτή η εκπομπή, αυτό το αφιέρωμα. Η σύσταση ήταν: μπείτε μέσα και κάντε το όπως θέλετε, όπως το νιώθετε. Ήταν λίγο περίεργα. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος είχε ετοιμάσει κείμενα για τις “πάσες” αλλά πέρα από την πρώτη, δεν ακολουθήσαμε τίποτα άλλο γιατί υπήρχε τρομερή χημεία ανάμεσά μας. Οπότε έκοβε ο ένας, έραβε ο άλλος και το πήγαμε έτσι», περιέγραψε.
Επίσης, ευχαρίστησε δημόσια τον Γιώργο Καπουτζίδη, αποκαλύπτοντας πως έχει σταθεί δίπλα του σε σημαντικές στιγμές της επαγγελματικής του πορείας. «Πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σηκώσει το τηλέφωνο και με έχει συγχαρεί και με έχει συμβουλεύσει για άλλα πράγματα. Δεν κάνουμε παρέα, να πω ότι είμαστε μαζί κάθε μέρα με τον Γιώργο», πρόσθεσε.
Ο παρουσιαστής θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Με πήρε ο κουμπάρος μου και μου είπε αυτό. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Ήμουν σε φάση παρκαρίσματος και με το αμάξι να είναι με τη μία ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο και έχω μείνει εκεί. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει…», σημείωσε.
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