Παρελθόν για την Τουρκία ο Μοντέλα μετά τις τέσσερις ήττες στο Nations League
SPORTS
Βιντσέντσο Μοντέλα Εθνική Τουρκίας

Παρελθόν για την Τουρκία ο Μοντέλα μετά τις τέσσερις ήττες στο Nations League

Η τουρκική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο Βιντσέντσο Μοντέλα αποτελεί παρελθόν για την εθνική ομάδα

Παρελθόν για την Τουρκία ο Μοντέλα μετά τις τέσσερις ήττες στο Nations League
Ο Βιντσέντσο Μοντέλα αποτελεί και επίσημα παρελθόν για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι λύθηκε η συνεργασία με τον 52χρονο προπονητή.

Μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας οι δύο πλευρές χώρισαν τους δρόμους τους με τον Ιταλό προπονητή να πληρώνει τις πολύ άσχημες εμφανίσεις της ομάδας στα ματς του Nations League με την Τουρκία να γνωρίζει τέσσερις ήττες με συντελεστή τερμάτων 2-11.

Η Τουρκία ηττήθηκε δύο φορές από την Ιταλία με 3-1 εκτός και 4-1 εντός, μία από το Βέλγιο με 3-0 εκτός και μία από τη Γαλλία με 1-0 εκτός.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα στην απόφαση της ομοσπονδίας έπαιξε μεγάλο ρόλο και η κακή πορεία που έκανε η εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο όταν και αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων.

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