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Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την ακινητοποίηση 2,5 ωρών
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την ακινητοποίηση 2,5 ωρών

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλονταν σε τεχνικό ζήτημα, η ανακοίνωση της εταιρείας

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την ακινητοποίηση 2,5 ωρών
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Κανονικά λειτουργεί από τις 18.30 το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι από τις 16.00 δεν διεξαγόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, όσο και προς στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό THEMA S.A. η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλονταν σε τεχνικούς λόγους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2026, στις 16.11, στο Μετρό Θεσσαλονίκης προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων.

Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι συρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 18.40 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά.

Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την THEMA και για αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.

Ζητούμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή ταλαιπωρία και το ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία του.
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