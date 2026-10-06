Βίκυ Καγιά: Με δερμάτινο σύνολο σε πρεμιέρα ταινίας
MARIE CLAIRE

Βίκυ Καγιά: Με δερμάτινο σύνολο σε πρεμιέρα ταινίας

Φωτογραφήθηκε με τους συντελεστές.

Βίκυ Καγιά: Με δερμάτινο σύνολο σε πρεμιέρα ταινίας
Με ένα total black δερμάτινο σύνολο εμφανίστηκε η Βίκυ Καγιά στην avant premiere της ταινίας «Η Βαλίτσα».

 
Το μοντέλο και παρουσιάστρια επέλεξε ένα total leather κοστούμι, το οποίο συνέθεταν ένα μεσάτο σακάκι με τονισμένους ώμους και βαθύ ντεκολτέ και ένα ασορτί δερμάτινο flare παντελόνι . Ολοκλήρωσε το look της με μαύρα, strappy πέδιλα και ένα μικρό, μαύρο τσαντάκι. Άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα στους ώμους και προτίμησε τους φυσικούς τόνους στο μακιγιάζ της.

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