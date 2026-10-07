Η Kate Middleton αποκάλυψε τον κανόνα ασφαλείας που υπενθυμίζει πάντα στα παιδιά της

Μπορεί ο πρίγκιπας George, η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis να είναι μέλη της βασιλικής οικογένειας, όμως η Kate Middleton δεν διαφέρει και τόσο από τις υπόλοιπες μαμάδες. Υπάρχει μια βασική υπενθύμιση που χρειάζεται να κάνει συχνά στα παιδιά της και αυτή δεν είναι άλλη από το να φορούν τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο.Κατά την επίσκεψή της στο Pulborough της Αγγλίας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνόδευσε την 94χρονη Stella Drewett μέχρι το West Sussex Minibus. Εκεί αστειεύτηκε για το γεγονός ότι συχνά ξεχνά την τσάντα της, με τους γύρω της να της φωνάζουν ότι την άφησε πίσω. «Πρέπει να θυμίζω και στα παιδιά μου να βάζουν τις ζώνες ασφαλείας τους», αποκάλυψε.