Σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ που ισχυρίζεται ότι του γνώρισε τη Μελάνια κατηγορείται για βιασμό
Σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ που ισχυρίζεται ότι του γνώρισε τη Μελάνια κατηγορείται για βιασμό
Ο 56χρονος Ιταλός επιχειρηματίας Paolo Zampolli αναφέρεται επίσης στους φακέλους Epstein
Ο Paolo Zampolli, πρώην ατζέντης μοντέλων και νυν ειδικός απεσταλμένος του Trump για τις παγκόσμιες συνεργασίες, κατηγορείται από την 33χρονη Victoria Drake, μοντέλο και επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας, ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στην κατοικία του στο Μανχάταν, τον Οκτώβριο του 2023. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο PunchUp του Substack ότι αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας εκβιασμού ή δυσφήμισής του. Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το Newsweek, η αγωγή κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης στις 3 Σεπτεμβρίου.
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