Κέρδισε Νόμπελ Ιατρικής και ετοίμαζε τα σχολικά γεύματα των παιδιών του - Το βίντεο με την αντίδρασή τους όταν τους το είπε

Ο Αμερικανός επιστήμονας Dr. Karl Deisseroth κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής για το 2026, μαζί με τους ερευνητές Peter Hegemann και Georg Nagel, για την έρευνά τους στην οπτογενετική, έναν τομέα που συνδυάζει το φως με τη γενετική για να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί νευρώνες στον εγκέφαλο.Η οπτογενετική έχει αλλάξει σημαντικά την έρευνα στη νευροεπιστήμη, καθώς επιτρέπει στους επιστήμονες να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν συγκεκριμένους νευρώνες και να μελετούν πώς τα επιμέρους κυκλώματα του εγκεφάλου επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις ασθένειες. Η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη παθήσεων όπως η νόσος του Πάρκινσον και η κατάθλιψη, ενώ εξετάζεται και για πιθανές ιατρικές εφαρμογές.