Χάλι Μπέρι: Κατηγορήθηκε από τον πρώην της για σωματική κακοποίηση του 12χρονου γιου της
Χάλι Μπέρι: Κατηγορήθηκε από τον πρώην της για σωματική κακοποίηση του 12χρονου γιου της
Η απάντηση της ηθοποιού
O Γάλλος ηθοποιός Olivier Martinez κατηγορεί την πρώην σύντροφό του, Halle Berry, ότι κακοποίησε σωματικά τον 12χρονο γιο τους, Maceo, σε έναν καβγά.
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