Οι ωραιότερες street style εμφανίσεις από τους δρόμους του Παρισιού

Μετά τη στιλιζαρισμένη κομψότητα της Νέας Υόρκης, την εκκεντρική ενέργεια του Λονδίνου και τη λάμψη του Μιλάνου, σειρά έχει το Παρίσι. Η τελευταία στάση του μήνα μόδας φιλοξενεί τις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, με ένα πυκνό πρόγραμμα επιδείξεων από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου και οίκους όπως οι Chanel, Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton, The Row, Chloé και Hermès να συγκεντρώνουν τα βλέμματα.



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