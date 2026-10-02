Οι ωραιότερες street style εμφανίσεις από τους δρόμους του Παρισιού
Οι ωραιότερες street style εμφανίσεις από τους δρόμους του Παρισιού
Οι αγαπημένες μας στιγμές εκτός πασαρέλας.
Οι αγαπημένες μας στιγμές εκτός πασαρέλας.
Μετά τη στιλιζαρισμένη κομψότητα της Νέας Υόρκης, την εκκεντρική ενέργεια του Λονδίνου και τη λάμψη του Μιλάνου, σειρά έχει το Παρίσι. Η τελευταία στάση του μήνα μόδας φιλοξενεί τις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, με ένα πυκνό πρόγραμμα επιδείξεων από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου και οίκους όπως οι Chanel, Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton, The Row, Chloé και Hermès να συγκεντρώνουν τα βλέμματα.
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