Τζέικομπ Ελόρντι: Επιχείρησε να προστατεύσει την Κένταλ Τζένερ από τους παπαράτσι (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Τζέικομπ Ελόρντι: Επιχείρησε να προστατεύσει την Κένταλ Τζένερ από τους παπαράτσι (βίντεο)

Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Τζέικομπ Ελόρντι: Επιχείρησε να προστατεύσει την Κένταλ Τζένερ από τους παπαράτσι (βίντεο)
Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, ενώ ο Jacob Elordi και η Kendall Jenner είχαν βγει βόλτα στον δρόμο πιασμένοι χέρι χέρι, περικυκλώθηκαν από παπαράτσι. Τότε, όπως μπορούμε να δούμε και σε ένα βίντεο, ο ηθοποιός του «Euphoria» και του «Frankenstein» προσπάθησε να τους απωθήσει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης