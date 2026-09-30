Τζέικομπ Ελόρντι: Επιχείρησε να προστατεύσει την Κένταλ Τζένερ από τους παπαράτσι (βίντεο)
Τζέικομπ Ελόρντι: Επιχείρησε να προστατεύσει την Κένταλ Τζένερ από τους παπαράτσι (βίντεο)
Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, ενώ ο Jacob Elordi και η Kendall Jenner είχαν βγει βόλτα στον δρόμο πιασμένοι χέρι χέρι, περικυκλώθηκαν από παπαράτσι. Τότε, όπως μπορούμε να δούμε και σε ένα βίντεο, ο ηθοποιός του «Euphoria» και του «Frankenstein» προσπάθησε να τους απωθήσει.
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