Τζέικομπ Ελόρντι: Επιχείρησε να προστατεύσει την Κένταλ Τζένερ από τους παπαράτσι (βίντεο)

Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, ενώ ο Jacob Elordi και η Kendall Jenner είχαν βγει βόλτα στον δρόμο πιασμένοι χέρι χέρι, περικυκλώθηκαν από παπαράτσι. Τότε, όπως μπορούμε να δούμε και σε ένα βίντεο, ο ηθοποιός του «Euphoria» και του «Frankenstein» προσπάθησε να τους απωθήσει.