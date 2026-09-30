Μάθιου Πέρι: Ξόδεψε 7 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθεια να απεξαρτηθεί
MARIE CLAIRE

Μάθιου Πέρι: Ξόδεψε 7 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθεια να απεξαρτηθεί

«Τόσο σοβαρά είχε πάρει την ασθένειά του», λέει η αδερφή του, Mia Perry Bowick, στο τρέιλερ της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, «The One About Matthew Perry»

Μάθιου Πέρι: Ξόδεψε 7 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθεια να απεξαρτηθεί
Περίπου έναν μήνα πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ για τον Matthew Perry «The One About Matthew Perry», στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου, βγήκε το τρέιλερ του, όπου ήδη ερχόμαστε σε μια πρώτη επαφή με την προσωπικότητα και τη ζωή του σταρ από τα «Φιλαράκια» και μεγάλου κωμικού ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα, μετά τον μακροχρόνιο αγώνα του με τις εξαρτήσεις σε ουσίες.

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