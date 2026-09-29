Paulina Porizkova: «Δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε και να παραμένουμε στο επίκεντρο;» (βίντεο)

ΗPaulina Porizkova, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermodels των ’80s και ’90s, μιλά ανοιχτά για τη γήρανση και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τις γυναίκες όσο μεγαλώνουν.Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram απευθύνθηκε στις γυναίκες που συχνά τη σταματούν στον δρόμο για να την ευχαριστήσουν, λέγοντάς της ότι τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο μόνες απέναντι στις δυσκολίες της ηλικίας.«Η γήρανση είναι προνόμιο, όταν έχουμε την ευκαιρία να τη ζήσουμε, κι όμως αντιμετωπίζεται τόσο αρνητικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για γυναίκες», έγραψε. Όπως σημείωσε, οι γυναίκες συχνά αισθάνονται ότι, όσο μεγαλώνουν, αναμένεται από εκείνες να αποσύρονται από το προσκήνιο και να σιωπούν. «Δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε και να παραμένουμε στο επίκεντρο; Έχουμε περισσότερα να προσφέρουμε», τόνισε.