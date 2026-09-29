Κορίτσι - θαύμα στο σκάκι: Έγινε η νεότερη γκραν μάστερ στην ιστορία, μόλις στα 11 χρόνια της

Ένα κορίτσι 11 ετών από τη Βρετανία έγινε η νεότερη γυναίκα γκραν μετρ όλων των εποχών στο σκάκι, μετά την εξαιρετική εμφάνισή της στην 46η Σκακιστική Ολυμπιάδα. Η Bodhana Sivanandan, από το βορειοδυτικό Λονδίνο, εκπροσώπησε την Αγγλία στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου.Σε συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στο YouTube, δήλωσε στη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) ότι θέλει να «συνεχίσει να γράφει ιστορία».Ο τίτλος της γυναίκας γκραν μετρ είναι ο υψηλότερος τίτλος στο σκάκι που απονέμεται αποκλειστικά σε γυναίκες.«Χαίρομαι που τα κατάφερα, αλλά θέλω να συνεχίσω και να γράφω ιστορία, όχι απλώς να σταματήσω εδώ», δήλωσε το κορίτσι, το οποίο στο παρελθόν είχε γίνει η νεότερη πρωταθλήτρια σκακιού στη Βρετανία, αλλά και το νεότερο άτομο που εκπροσώπησε την Αγγλία σε διεθνή διοργάνωση οποιουδήποτε αθλήματος.Όταν ρωτήθηκε αν ένιωθε πίεση παίζοντας στην πρώτη σκακιέρα στη διοργάνωση, απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα, απλώς προσπάθησα να το απολαύσω».Εξήγησε ότι αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή της σε Ολυμπιάδα. «Ήταν κάπως παρόμοια με την προηγούμενη, μόνο που έπαιζα σε διαφορετική σκακιέρα», είπε.