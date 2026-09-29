Cashmere hair: Το μυστικό για απαλά, λαμπερά μαλλιά που θυμίζουν την υφή του κασμίρ
MARIE CLAIRE

Cashmere hair: Το μυστικό για απαλά, λαμπερά μαλλιά που θυμίζουν την υφή του κασμίρ

Soft and silky.

Cashmere hair: Το μυστικό για απαλά, λαμπερά μαλλιά που θυμίζουν την υφή του κασμίρ
Όπως ακριβώς το κασμίρ ξεχωρίζει για την απαλότητα και την ανάλαφρη υφή του, έτσι και η νέα τάση στα μαλλιά θέλει μήκη λεία, λαμπερά και με υγιή όψη, χωρίς να δείχνουν βαριά ή υπερβολικά στιλιζαρισμένα. Το cashmere hair δεν είναι ένα συγκεκριμένο κούρεμα ή ένα χτένισμα που απαιτεί επαγγελματικό blowout, αλλά μια αισθητική που δίνει έμφαση στην ποιότητα και την υφή της τρίχας. Και η αρχή βρίσκεται σε μερικές απλές συνήθειες της καθημερινής περιποίησης:

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης