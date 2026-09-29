Cashmere hair: Το μυστικό για απαλά, λαμπερά μαλλιά που θυμίζουν την υφή του κασμίρ
Cashmere hair: Το μυστικό για απαλά, λαμπερά μαλλιά που θυμίζουν την υφή του κασμίρ
Soft and silky.
Όπως ακριβώς το κασμίρ ξεχωρίζει για την απαλότητα και την ανάλαφρη υφή του, έτσι και η νέα τάση στα μαλλιά θέλει μήκη λεία, λαμπερά και με υγιή όψη, χωρίς να δείχνουν βαριά ή υπερβολικά στιλιζαρισμένα. Το cashmere hair δεν είναι ένα συγκεκριμένο κούρεμα ή ένα χτένισμα που απαιτεί επαγγελματικό blowout, αλλά μια αισθητική που δίνει έμφαση στην ποιότητα και την υφή της τρίχας. Και η αρχή βρίσκεται σε μερικές απλές συνήθειες της καθημερινής περιποίησης:
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