Princess Diana: Το χτένισμα που προκάλεσε την αντίδραση της Queen Elizabeth

Η ιστορία πίσω από μία εμφάνιση της Diana το 1984 που τράβηξε όλα τα βλέμματα και προκάλεσε αντιδράσεις στο παλάτι.

Η πριγκίπισσα Diana ήταν γνωστή για το ξεχωριστό στιλ της και το χαρακτηριστικό κοντό κούρεμά της, το οποίο έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα beauty looks των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ωστόσο, υπήρξε μια εμφάνιση στην οποία αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη το signature χτένισμά της και να δοκιμάσει κάτι αρκετά διαφορετικό. Η επιλογή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο αδελφός της, Charles Spencer, στο βιβλίο του Swan Song: Diana, My Sister, το συγκεκριμένο χτένισμα προκάλεσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, ώστε επισκίασε ακόμη και ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας.



Ήταν το 1984, μόλις τρία χρόνια μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο. Η Diana έδωσε το «παρών» στο State Opening of Parliament μαζί με τη Queen Elizabeth και τον σύζυγό της. Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με ογκώδη μανίκια και διακοσμητικές λεπτομέρειες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με την Spencer Tiara, την οικογενειακή τιάρα που είχε φορέσει και την ημέρα του γάμου της.

30.09.2026, 10:46