Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Ζυγού
Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Ζυγού
Μια περίοδος γεμάτη ευκαιρίες, λάμψη και καθαρή τύχη.
Ηεποχή του Ζυγού ξεκίνησε επίσημα στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 και, μαζί με τη φθινοπωρινή ισημερία, φέρνει μια πολυπόθητη ανάσα κομψότητας, κοινωνικότητας και αρμονίας. Μετά τη σχολαστική και ενίοτε κουραστική ενέργεια της Παρθένου, το σύμπαν στρέφει το ενδιαφέρον μας στα κοκτέιλ πάρτι, τη μόδα, το φλερτ και τις ουσιαστικές σχέσεις. Παρά το γεγονός ότι ο Οκτώβριος κρύβει αστρολογικές προκλήσεις για ορισμένους εκπροσώπους του ζωδιακού, ο μήνας αυτός θα είναι γεμάτος ευκαιρίες, λάμψη και καθαρή τύχη.
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