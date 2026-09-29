Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Ζυγού
MARIE CLAIRE

Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Ζυγού

Μια περίοδος γεμάτη ευκαιρίες, λάμψη και καθαρή τύχη.

Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Ζυγού
Ηεποχή του Ζυγού ξεκίνησε επίσημα στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 και, μαζί με τη φθινοπωρινή ισημερία, φέρνει μια πολυπόθητη ανάσα κομψότητας, κοινωνικότητας και αρμονίας. Μετά τη σχολαστική και ενίοτε κουραστική ενέργεια της Παρθένου, το σύμπαν στρέφει το ενδιαφέρον μας στα κοκτέιλ πάρτι, τη μόδα, το φλερτ και τις ουσιαστικές σχέσεις. Παρά το γεγονός ότι ο Οκτώβριος κρύβει αστρολογικές προκλήσεις για ορισμένους εκπροσώπους του ζωδιακού, ο μήνας αυτός θα είναι γεμάτος ευκαιρίες, λάμψη και καθαρή τύχη.

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