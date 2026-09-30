Cindy Crawford: Η απώλεια που τη σημάδεψε ως παιδί, πριν από τον θάνατο του γιου της

ΗCindy Crawford έχει μιλήσει ανοιχτά για τις απώλειες που έχουν διαμορφώσει τη ζωή της, ήδη από την παιδική της ηλικία. Μία από τις πρώτες ήταν όταν ήταν μόλις 8 ετών, μια εμπειρία που τη σημάδεψε βαθιά και επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την οικογένεια, την απώλεια και τη ζωή.Πριν από την απώλεια του γιου της, Presley Gerber, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, το πρώην μοντέλο είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς της προσπάθησαν να διαχειριστούν την απώλεια του μικρότερου γιου τους, και αδερφού της, Jeff.Τότε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι, χρόνια αργότερα, θα ερχόταν αντιμέτωπη με μια αντίστοιχη, αβάσταχτη απώλεια.Τα λόγια της για το πένθος επανήλθαν στο προσκήνιο μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου της. Είχε μιλήσει ανοιχτά για τον βαθύ και διαρκή αντίκτυπο της απώλειας του αδελφού της σε συνέντευξή της το 2024, στο podcast Kelly Corrigan Wonders: About Your Mother.Ήταν μόλις 8 ετών όταν ο μικρότερος αδελφός της, Jeff, διαγνώστηκε με λευχαιμία. Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει η ίδια, εκείνος ήταν περίπου δύο ετών, ενώ λίγο αργότερα θα έκλεινε τα τρία. Η ασθένειά του διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.«Ήμουν 8 ετών, η μεγαλύτερη αδελφή μου θα ήταν 10, η μικρότερη αδελφή μου 4 και ο Jeff ήταν περίπου 2, όταν διαγνώστηκε, και στη συνέχεια ήταν άρρωστος για δύο χρόνια», είχε πει. Η οικογένεια γνώριζε ότι ο Jeff ήταν άρρωστος, όμως η ίδια και οι αδελφές της ήταν ακόμη παιδιά και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης.