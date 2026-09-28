Μαντόνα: «Το φόρεμά μου σηκώθηκε, φάνηκε ο ένας γλουτός μου — και εκείνη την εποχή δεν συνηθιζόταν»

Η Madonna βραβεύτηκε ως η Artist of the Year, Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς, στα VMA 2026, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο, μοιράστηκε μια προσωπική εξομολόγηση με το κοινό, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημά του.