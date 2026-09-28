Παντελόνι-κολάν: Η τάση που θα βλέπουμε παντού το 2026
MARIE CLAIRE

Παντελόνι-κολάν: Η τάση που θα βλέπουμε παντού το 2026

Ανετο, πρακτικό και πιο κομψό από ποτέ, διεκδικεί δυναμικά τη θέση του στην γκαρνταρόμπα του φθινοπώρου.

Παντελόνι-κολάν: Η τάση που θα βλέπουμε παντού το 2026
Υπάρχουν κάποια κομμάτια που, όσο απαραίτητα κι αν είναι, σπάνια αντιμετωπίζονται ως πραγματικοί πρωταγωνιστές μιας γκαρνταρόμπας. Το κολάν είναι ένα από αυτά. Απλό, πρακτικό και σχεδόν αυτονόητο, παρέμενε για χρόνια στη σκιά των πιο διαχρονικών basics. Το φθινόπωρο του 2026, όμως, η μόδα είναι έτοιμη να το δει με εντελώς διαφορετικό μάτι.

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