Παντελόνι-κολάν: Η τάση που θα βλέπουμε παντού το 2026

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πάρχουν κάποια κομμάτια που, όσο απαραίτητα κι αν είναι, σπάνια αντιμετωπίζονται ως πραγματικοί πρωταγωνιστές μιας γκαρνταρόμπας. Το κολάν είναι ένα από αυτά. Απλό, πρακτικό και σχεδόν αυτονόητο, παρέμενε για χρόνια στη σκιά των πιο διαχρονικών basics. Το