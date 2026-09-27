Sandwich dressing: Το γρήγορο και εύκολο τρικ για ισορροπημένες και ενδιαφέρουσες εμφανίσεις

Σίγουρα, θεωρητικά, τα χρώματα, τα σχήματα, το dress code των περιστάσεων και τα ρούχα βοηθούν, αλλά η ανάμειξη όλων αυτών των εννοιών δεν είναι πολύ απλή. Κάπου εδώ έρχεται λοιπόν η πιο πρόσφατη τάση που κυκλοφορεί στο Instagram και το TikTok και είναι ο λεγόμενος κανόνας