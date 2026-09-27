Sandwich dressing: Το γρήγορο και εύκολο τρικ για ισορροπημένες και ενδιαφέρουσες εμφανίσεις
MARIE CLAIRE

Sandwich dressing: Το γρήγορο και εύκολο τρικ για ισορροπημένες και ενδιαφέρουσες εμφανίσεις

Τι είναι και πώς λειτουργεί ο «κανόνας σάντουιτς»;

Sandwich dressing: Το γρήγορο και εύκολο τρικ για ισορροπημένες και ενδιαφέρουσες εμφανίσεις

Δεν υπάρχουν «χρυσοί κανόνες» για να ντυθούμε καλά και γνωρίζουμε, ότι το να χτίσουμε ένα προσωπικό στυλ που να μας λέει ποιες είμαστε ( και να είμαστε παράλληλα άνετες) είναι αρκετά περίπλοκο.

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