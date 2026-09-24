Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι φέρνει το απελευθερωμένο πνεύμα της Raffaella Carrà στη Fendi

Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η σχεδιάστρια στρέφει το βλέμμα στο σώμα και στη σχέση μας μαζί του, προτείνοντας μια θηλυκότητα που δεν υπακούει σε κανόνες.