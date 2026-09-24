Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι φέρνει το απελευθερωμένο πνεύμα της Raffaella Carrà στη Fendi
Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι φέρνει το απελευθερωμένο πνεύμα της Raffaella Carrà στη Fendi
Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η σχεδιάστρια στρέφει το βλέμμα στο σώμα και στη σχέση μας μαζί του, προτείνοντας μια θηλυκότητα που δεν υπακούει σε κανόνες.
Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η σχεδιάστρια στρέφει το βλέμμα στο σώμα και στη σχέση μας μαζί του, προτείνοντας μια θηλυκότητα που δεν υπακούει σε κανόνες.
ΗRaffaella Carrà, με την πληθωρική σκηνική παρουσία, τον αισθησιασμό και κυρίως την αίσθηση ελευθερίας που εξέπεμπε, έγινε σημείο αναφοράς για τη νέα συλλογή της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Fendi. Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η σχεδιάστρια στρέφει το βλέμμα στο σώμα και στη σχέση μας μαζί του, προτείνοντας μια θηλυκότητα που δεν υπακούει σε κανόνες.
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