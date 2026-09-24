Γυναίκες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην απλήρωτη εργασία του νοικοκυριού άρχισαν να βγάζουν τα δικά τους χρήματα χάρη στο ΑΙ
Γυναίκες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην απλήρωτη εργασία του νοικοκυριού άρχισαν να βγάζουν τα δικά τους χρήματα χάρη στο ΑΙ
Εκπαιδεύοντάς το
Εδώ και χρόνια μιλάμε για την απλήρωτη εργασία του νοικοκυριού, με την οποία φορτώνεται κατά κανόνα η γυναίκα. Ωστόσο το ΑΙ είχε ένα απρόβλεπτο όφελος για όσες έχουν αφιερωθεί σε αυτήν: ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία μιας Ινδής, της Divya, όπως την παρουσιάζει το BBC.
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