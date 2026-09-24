Γυναίκες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην απλήρωτη εργασία του νοικοκυριού άρχισαν να βγάζουν τα δικά τους χρήματα χάρη στο ΑΙ
MARIE CLAIRE

Γυναίκες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην απλήρωτη εργασία του νοικοκυριού άρχισαν να βγάζουν τα δικά τους χρήματα χάρη στο ΑΙ

Εκπαιδεύοντάς το

Γυναίκες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην απλήρωτη εργασία του νοικοκυριού άρχισαν να βγάζουν τα δικά τους χρήματα χάρη στο ΑΙ
Εδώ και χρόνια μιλάμε για την απλήρωτη εργασία του νοικοκυριού, με την οποία φορτώνεται κατά κανόνα η γυναίκα. Ωστόσο το ΑΙ είχε ένα απρόβλεπτο όφελος για όσες έχουν αφιερωθεί σε αυτήν: ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία μιας Ινδής, της Divya, όπως την παρουσιάζει το BBC.

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