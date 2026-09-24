Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού – Γιατί οι θαυμαστές της αντιδρούν αρνητικά;
Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού – Γιατί οι θαυμαστές της αντιδρούν αρνητικά;
«Προσέλαβε κάποιον επαγγελματία», της γράφουν.
Νέο single, νέα εποχή; Μετά το «The Life of a Showgirl» του 2025 και το τραγούδι της για το «Toy Story 5», η Taylor Swift ανακοίνωσε ένα νέο τραγούδι και το εξώφυλλό του έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.
Αφού ο γάμος της μονοπώλησε τα φώτα της δημοσιότητας φέτος, η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με ένα νέο single, με τίτλο «Patient Zero», το οποίο κυκλοφορεί την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου.
«Περίμενα με ανυπομονησία να σας πω ότι το ολοκαίνουργιο single μου “Patient Zero” θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου και μπορείτε να το προπαραγγείλετε τώρα από την ιστοσελίδα μου για 24 ώρες», έγραψε η τραγουδίστρια στο Instagram.
Το βιογραφικό της στο Instagram γράφει πλέον: «And, baby, that’s sh0w business f0r y0u», μια φράση που παραπέμπει στην εποχή του «The Life of a Showgirl».
Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το νέο τραγούδι αποτελεί μέρος ενός συνοδευτικού project για το άλμπουμ του 2025 ή αν σηματοδοτεί μια νέα εποχή για εκείνη. Πολλοί, ωστόσο, εικάζουν ότι ο τίτλος του τραγουδιού μπορεί να αποτελεί αναφορά στο γεγονός ότι η Taylor Swift είχε χαρακτηριστεί ως «patient zero for emotional contagion» («ασθενής μηδέν για τη συναισθηματική μετάδοση») σε άρθρο των Los Angeles Times το 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Αφού ο γάμος της μονοπώλησε τα φώτα της δημοσιότητας φέτος, η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με ένα νέο single, με τίτλο «Patient Zero», το οποίο κυκλοφορεί την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου.
«Περίμενα με ανυπομονησία να σας πω ότι το ολοκαίνουργιο single μου “Patient Zero” θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου και μπορείτε να το προπαραγγείλετε τώρα από την ιστοσελίδα μου για 24 ώρες», έγραψε η τραγουδίστρια στο Instagram.
Το βιογραφικό της στο Instagram γράφει πλέον: «And, baby, that’s sh0w business f0r y0u», μια φράση που παραπέμπει στην εποχή του «The Life of a Showgirl».
Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το νέο τραγούδι αποτελεί μέρος ενός συνοδευτικού project για το άλμπουμ του 2025 ή αν σηματοδοτεί μια νέα εποχή για εκείνη. Πολλοί, ωστόσο, εικάζουν ότι ο τίτλος του τραγουδιού μπορεί να αποτελεί αναφορά στο γεγονός ότι η Taylor Swift είχε χαρακτηριστεί ως «patient zero for emotional contagion» («ασθενής μηδέν για τη συναισθηματική μετάδοση») σε άρθρο των Los Angeles Times το 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα