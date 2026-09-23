MANGO: Άψογο φθινοπωρινό στυλ για κάθε στιγμή

Η νέα σεζόν ξεδιπλώνεται μέσα από μια γκαρνταρόμπα με χαρακτήρα, άνεση και ευελιξία, σχεδιασμένη να ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας από την πόλη και το γραφείο μέχρι τις βόλτες του Σαββατοκύριακου.