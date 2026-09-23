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MANGO: Άψογο φθινοπωρινό στυλ για κάθε στιγμή
MARIE CLAIRE

MANGO: Άψογο φθινοπωρινό στυλ για κάθε στιγμή

Η νέα σεζόν ξεδιπλώνεται μέσα από μια γκαρνταρόμπα με χαρακτήρα, άνεση και ευελιξία, σχεδιασμένη να ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας από την πόλη και το γραφείο μέχρι τις βόλτες του Σαββατοκύριακου.

MANGO: Άψογο φθινοπωρινό στυλ για κάθε στιγμή
Ηφθινοπωρινή συλλογή της MANGO ανανεώνει τα βασικά κομμάτια της καθημερινής γκαρνταρόμπας με καθαρές γραμμές, ενδιαφέρουσες υφές και επιλογές που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους. Δέρμα με δυναμική παρουσία, πλεκτά με preppy αναφορές, denim και άνετα παιδικά σύνολα συνθέτουν μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο διαχρονικό και το σύγχρονο.

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