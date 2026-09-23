«Αυτό είναι ξεκαρδιστικό»: Τι είπε ο Τσάνινγκ Τάτουμ για τον κρυφό λογαριασμό στο Instagram (εικόνα)
«Αυτό είναι ξεκαρδιστικό»: Τι είπε ο Τσάνινγκ Τάτουμ για τον κρυφό λογαριασμό στο Instagram (εικόνα)
Και για το ότι «τρολάρει» τη Zoë Kravitz
ΟChanning Tatum απάντησε σε μια διαδικτυακή φήμη που τον ήθελε να χρησιμοποιεί μυστικό λογαριασμό στο Instagram για να αφήνει αιχμηρά σχόλια για την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Zoë Kravitz, και τον αρραβωνιαστικό της, Harry Styles.
Έπειτα από ημέρες έντονης συζήτησης στα social media, ο πρωταγωνιστής του Magic Mike πήρε ο ίδιος θέση μέσω Instagram Story. «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι νομίζετε πως αυτό κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου», έγραψε. «Είναι ξεκαρδιστικό».
Η φημολογία ξεκίνησε γύρω από έναν λογαριασμό με το username @bidness_nonya, ο οποίος είχε αφήσει σχόλια σε αναρτήσεις που αφορούσαν τη Kravitz και τον Styles. Οι χρήστες άρχισαν να αναρωτιούνται ποιος βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό, ενώ η θεωρία ενισχύθηκε όταν κυκλοφόρησε screenshot που έδειχνε τον Tatum ως τον μοναδικό follower του.
Ο ηθοποιός, ωστόσο, επισήμανε κι ένα πρόβλημα με αυτή τη θεωρία: «Επίσης, γιατί να ακολουθώ έναν κρυφό λογαριασμό αν δεν ήθελα να συνδεθεί κανείς μαζί μου; Έλα τώρα. Αλλά, αν πραγματικά χρειάζεται να το πω, έχω μόνο έναν λογαριασμό στο Instagram: @channingtatum». Μια άλλη θεωρία που κυκλοφόρησε στα social media υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός μπορεί να ήταν παλαιότερα fan account του ηθοποιού και στη συνέχεια να άλλαξε όνομα χρήστη.
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Έπειτα από ημέρες έντονης συζήτησης στα social media, ο πρωταγωνιστής του Magic Mike πήρε ο ίδιος θέση μέσω Instagram Story. «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι νομίζετε πως αυτό κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου», έγραψε. «Είναι ξεκαρδιστικό».
Η φημολογία ξεκίνησε γύρω από έναν λογαριασμό με το username @bidness_nonya, ο οποίος είχε αφήσει σχόλια σε αναρτήσεις που αφορούσαν τη Kravitz και τον Styles. Οι χρήστες άρχισαν να αναρωτιούνται ποιος βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό, ενώ η θεωρία ενισχύθηκε όταν κυκλοφόρησε screenshot που έδειχνε τον Tatum ως τον μοναδικό follower του.
Ο ηθοποιός, ωστόσο, επισήμανε κι ένα πρόβλημα με αυτή τη θεωρία: «Επίσης, γιατί να ακολουθώ έναν κρυφό λογαριασμό αν δεν ήθελα να συνδεθεί κανείς μαζί μου; Έλα τώρα. Αλλά, αν πραγματικά χρειάζεται να το πω, έχω μόνο έναν λογαριασμό στο Instagram: @channingtatum». Μια άλλη θεωρία που κυκλοφόρησε στα social media υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός μπορεί να ήταν παλαιότερα fan account του ηθοποιού και στη συνέχεια να άλλαξε όνομα χρήστη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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