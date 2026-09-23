Η Prada βάζει ξανά τη φούστα στο επίκεντρο
Η Prada βάζει ξανά τη φούστα στο επίκεντρο
Στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η Miuccia Prada και ο Raf Simons την παρουσίασαν σε κάθε ένα από τα 63 look της επίδειξης.
Στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η Miuccia Prada και ο Raf Simons την παρουσίασαν σε κάθε ένα από τα 63 look της επίδειξης.
Αν υπάρχει ένα κομμάτι που η Prada θέλει να φορέσουμε την επόμενη άνοιξη, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία η φούστα. Στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η Miuccia Prada και ο Raf Simons την έβαλαν στο επίκεντρο, παρουσιάζοντάς την σε κάθε ένα από τα 63 look του show.
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