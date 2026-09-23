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Η Prada βάζει ξανά τη φούστα στο επίκεντρο
MARIE CLAIRE

Η Prada βάζει ξανά τη φούστα στο επίκεντρο

Στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η Miuccia Prada και ο Raf Simons την παρουσίασαν σε κάθε ένα από τα 63 look της επίδειξης.

Η Prada βάζει ξανά τη φούστα στο επίκεντρο
Αν υπάρχει ένα κομμάτι που η Prada θέλει να φορέσουμε την επόμενη άνοιξη, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία η φούστα. Στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, η Miuccia Prada και ο Raf Simons την έβαλαν στο επίκεντρο, παρουσιάζοντάς την σε κάθε ένα από τα 63 look του show.

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