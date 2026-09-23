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Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Θέλουν να πάρεις ένα χάπι και να εθιστείς σε αυτό ώστε να έχουν πελάτες εφ’ όρου ζωής»
MARIE CLAIRE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Θέλουν να πάρεις ένα χάπι και να εθιστείς σε αυτό ώστε να έχουν πελάτες εφ’ όρου ζωής»

Οι αναρτήσεις του γιου της Σίντι Κρόφορντ που έφυγε από τη ζωή στα 27 του και οι ανώνυμες καταγγελίες των φίλων του

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Θέλουν να πάρεις ένα χάπι και να εθιστείς σε αυτό ώστε να έχουν πελάτες εφ’ όρου ζωής»
Ο γιατρός του Presley Gerber φέρεται να του συνταγογραφούσε κεταμίνη, παρά το γεγονός ότι γνώριζε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με τη συγκεκριμένη ουσία, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο TMZ άνθρωποι από το περιβάλλον του γιου της Cindy Crawford, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις στα 27 του μετά από μακροχρόνιο αγώνα για την ψυχική υγεία του και κατά των εθισμών του.

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