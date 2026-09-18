Η εγγονή της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη γιαγιά της: «Στις αλλαγές που προσπαθούσε να φέρει ένιωθε ότι οι γυναίκες έβαζαν εμπόδιο στον εαυτό τους»
MARIE CLAIRE

Η εγγονή της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη γιαγιά της: «Στις αλλαγές που προσπαθούσε να φέρει ένιωθε ότι οι γυναίκες έβαζαν εμπόδιο στον εαυτό τους»

Όταν η βιολόγος Δρ. Μαργαρίτα – Έλενα Παπανδρέου είχε μιλήσει στο Marie Claire

Η εγγονή της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη γιαγιά της: «Στις αλλαγές που προσπαθούσε να φέρει ένιωθε ότι οι γυναίκες έβαζαν εμπόδιο στον εαυτό τους»
Με αφορμή τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ανατρέχουμε στη συνέντευξη που είχε δώσει η εγγονή της, η βιολόγος Δρ. Μαργαρίτα – Έλενα Παπανδρέου, στο Marie Claire, στην οποία είχε μιλήσει μεταξύ άλλων για τη γιαγιά της.

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