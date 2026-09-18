Εξωσώματα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο αγαπημένο συστατικό του κόσμου της ομορφιάς
MARIE CLAIRE

Εξωσώματα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο αγαπημένο συστατικό του κόσμου της ομορφιάς

Τι είναι, πώς λειτουργούν και γιατί αξίζει να τα βάλουμε στη ρουτίνα μας.

Εξωσώματα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο αγαπημένο συστατικό του κόσμου της ομορφιάς
Τα τελευταία χρόνια, η βιοτεχνολογία έχει εισέλθει δυναμικά στον χώρο της αισθητικής και της περιποίησης του δέρματος, φέρνοντας μαζί της έναν όρο που ακούμε όλο και συχνότερα: εξωσώματα. Αν μέχρι τώρα πρωταγωνιστούσαν συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ και το κολλαγόνο, τα εξωσώματα είναι η νέα υπόσχεση για βαθιά αναζωογόνηση και αντιγήρανση – και όχι άδικα.

 
 
Τι είναι τα εξωσώματα;

Τα εξωσώματα είναι μικροσκοπικά «πακέτα» που εκκρίνονται από τα κύτταρα του σώματός μας και περιέχουν πολύτιμο φορτίο: πρωτεΐνες, λιπίδια, RNA, αυξητικούς παράγοντες και άλλα βιοδραστικά μόρια. Ο ρόλος τους είναι να λειτουργούν ως αγγελιοφόροι, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Έτσι, ενεργοποιούν μηχανισμούς επιδιόρθωσης και αναγέννησης στους ιστούς.
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