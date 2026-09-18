Η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφει στο ανδρόγυνο tailoring με Chanel
Η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφει στο ανδρόγυνο tailoring με Chanel
Επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία της στα αυστηρά κοστούμια.
Επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία της στα αυστηρά κοστούμια.
ΗNicole Kidman έκανε πρόσφατα μια guest εμφάνιση στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, όπου μίλησε για τη συμμετοχή της στο music video του She’s the Best του Troye Sivan, την κινηματογραφική της επανένωση με τη Sandra Bullock στο Practical Magic 2, αλλά και τις μεταμφιέσεις που επιστρατεύει προκειμένου να απολαμβάνει incognito τα rave parties της Ίμπιζα.
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