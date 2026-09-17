Celine Dion: Ο αυθόρμητος χορός της έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι
Celine Dion: Ο αυθόρμητος χορός της έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι
Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Η Céline Dion δεν χρειάζεται σκηνή για να χαρίσει στους θαυμαστές της αξέχαστες στιγμές. Σε video που κάνει τον γύρο των social media, η τραγουδίστρια εμφανίζεται έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι, όπου το πλήθος έχει συγκεντρωθεί και τραγουδά για εκείνη.
Χαμογελαστή και εμφανώς ευδιάθετη, βγαίνει στην είσοδο και αρχίζει να χορεύει μαζί τους, κουνώντας τα χέρια της, κάνοντας χορευτικές κινήσεις και σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, πριν επιστρέψει στο εσωτερικό του ξενοδοχείου.
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Χαμογελαστή και εμφανώς ευδιάθετη, βγαίνει στην είσοδο και αρχίζει να χορεύει μαζί τους, κουνώντας τα χέρια της, κάνοντας χορευτικές κινήσεις και σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, πριν επιστρέψει στο εσωτερικό του ξενοδοχείου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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