Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου: Αρραβωνιάστηκε η εγγονή της Grace Kelly - Δείτε το δαχτυλίδι

Η Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου, εγγονή της Grace Kelly, αρραβωνιάστηκε τον επί χρόνια σύντροφό της, Ben-Sylvester Strautmann, και μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η 27χρονη πριγκίπισσα είπε το «ναι» και δημοσίευσε τη σχετική είδηση στο Instagram στις 11 Σεπτεμβρίου. «The marriage plot 💛», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, όπου ποζάρει αγκαλιά με τον επίσης 27χρονο σύντροφό της, αφήνοντας σε κοινή θέα το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της.