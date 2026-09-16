Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου: Αρραβωνιάστηκε η εγγονή της Grace Kelly - Δείτε το δαχτυλίδι
Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου: Αρραβωνιάστηκε η εγγονή της Grace Kelly - Δείτε το δαχτυλίδι
Με τον επί 10 χρόνια σύντροφό της
Η Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου, εγγονή της Grace Kelly, αρραβωνιάστηκε τον επί χρόνια σύντροφό της, Ben-Sylvester Strautmann, και μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η 27χρονη πριγκίπισσα είπε το «ναι» και δημοσίευσε τη σχετική είδηση στο Instagram στις 11 Σεπτεμβρίου. «The marriage plot 💛», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, όπου ποζάρει αγκαλιά με τον επίσης 27χρονο σύντροφό της, αφήνοντας σε κοινή θέα το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της.
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