Αντζελίνα και Ζαχάρα Ζολί: Η κοινή εμφάνιση μητέρας και κόρης στα μαύρα, λίγο μετά την αλλαγή του επωνύμου της δεύτερης
Αντζελίνα και Ζαχάρα Ζολί: Η κοινή εμφάνιση μητέρας και κόρης στα μαύρα, λίγο μετά την αλλαγή του επωνύμου της δεύτερης
Για την προβολή της νέας ταινίας που σκηνοθέτησε η ηθοποιός
ΗAngelina Jolie και η Zahara Jolie εμφανίστηκαν μαζί σε μια συντονισμένη στιλιστική εμφάνιση. Το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, μητέρα και κόρη έκαναν μια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας και οι δύο total black βραδινές εμφανίσεις.
Σε προβολή της νέας ταινίας της, «Without Blood», στη Νέα Υόρκη, η Angelina Jolie φόρεσε ένα κοστούμι Tom Ford από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025. Το σακάκι είχε βαθύ ντεκολτέ και παρέμεινε εν μέρει ξεκούμπωτο, αποκαλύπτοντας ένα ιβουάρ σατέν σουτιέν με λεπτομέρειες από δαντέλα. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με τις γόβες Fendi Illusion, με μυτερή φόρμα και διάφανο τακούνι. Η Zahara κινήθηκε στην ίδια χρωματική παλέτα, επιλέγοντας μια μακριά, μαύρη τουαλέτα με V ντεκολτέ και κόμπο στο κέντρο.
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Σε προβολή της νέας ταινίας της, «Without Blood», στη Νέα Υόρκη, η Angelina Jolie φόρεσε ένα κοστούμι Tom Ford από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025. Το σακάκι είχε βαθύ ντεκολτέ και παρέμεινε εν μέρει ξεκούμπωτο, αποκαλύπτοντας ένα ιβουάρ σατέν σουτιέν με λεπτομέρειες από δαντέλα. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με τις γόβες Fendi Illusion, με μυτερή φόρμα και διάφανο τακούνι. Η Zahara κινήθηκε στην ίδια χρωματική παλέτα, επιλέγοντας μια μακριά, μαύρη τουαλέτα με V ντεκολτέ και κόμπο στο κέντρο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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