Η αστραφτερή κληρονομιά του Bob Mackie

ΟBob Mackie, ο θρυλικός σχεδιαστής και στυλίστας πέθανε χθες σε ηλικία 87 ετών. Η εικόνα ενός φαινομενικά συνεσταλμένου άνδρα με πουκάμισο και απλό παντελόνι θα παρέπεμπε σε έναν άνθρωπο αλλεργικό στην υπερβολή και τη λάμψη, όμως ήταν αυτός που «έφερε την αίγλη σε μια Αμερική που πεινούσε για παγιέτες», όπως είχε πει ο Frank DeCaro, συγγραφέας του βιβλίου “Unmistakably Mackie: The Fashion and Fantasy of Bob Mackie”.Αν η Cher έχει χαραχτεί στη μνήμη μας ως ένα αστραφτερό είδωλο, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Mackie, τον δημιουργό πίσω από τις πιο φαντασμαγορικές εμφανίσεις της.Έχει επίσης συνεργαστεί και ντύσει τον Elton John, τη Diana Ross, την Tina Turner, την Zendaya και τη Sabrina Carpenter. Έχει ντύσει ακόμη και τη Barbie, ενώ είναι εκείνος που σχεδίασε το φόρεμα που φόρεσε η Marilyn Monroe όταν τραγούδησε «Χρόνια Πολλά» στον John F. Kennedy.