Πάμελα Άντερσον, Τόμι Λι: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής TikToker που αρραβωνιάστηκε ο γιος τους
Πάμελα Άντερσον, Τόμι Λι: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής TikToker που αρραβωνιάστηκε ο γιος τους
Σε ταξίδι του ζευγαριού στην Ινδονησία
Ο μεγαλύτερος γιος της Pamela Anderson και του πρώην της, Tommy Lee, ο 30χρονος Brandon Thomas Lee, αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Katarina Demetriades, σε ένα ταξίδι τους στην Ινδονησία, όπως επιβεβαίωσε το People.
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