Πάμελα Άντερσον, Τόμι Λι: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής TikToker που αρραβωνιάστηκε ο γιος τους

Ο μεγαλύτερος γιος της Pamela Anderson και του πρώην της, Tommy Lee, ο 30χρονος Brandon Thomas Lee, αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Katarina Demetriades, σε ένα ταξίδι τους στην Ινδονησία, όπως επιβεβαίωσε το People.