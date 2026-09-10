Πάμελα Άντερσον, Τόμι Λι: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής TikToker που αρραβωνιάστηκε ο γιος τους
MARIE CLAIRE

Πάμελα Άντερσον, Τόμι Λι: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής TikToker που αρραβωνιάστηκε ο γιος τους

Σε ταξίδι του ζευγαριού στην Ινδονησία

Πάμελα Άντερσον, Τόμι Λι: Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής TikToker που αρραβωνιάστηκε ο γιος τους
Ο μεγαλύτερος γιος της Pamela Anderson και του πρώην της, Tommy Lee, ο 30χρονος Brandon Thomas Lee, αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Katarina Demetriades, σε ένα ταξίδι τους στην Ινδονησία, όπως επιβεβαίωσε το People.

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