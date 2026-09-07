Βρετανία: Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου που θα έχει σήμα στις φανέλες της τη Νίκη της Σαμοθράκης

ΗLondon City Lionesses, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου από τη Βρετανία, παρουσίασε πρόσφατα τις νέες εμφανίσεις της, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από την αρχαία Ελλάδα.Αντί για το κλασικό σήμα μιας εταιρείας, η νέα εμφάνιση θα φέρει σχέδιο του αγάλματος της αρχαία θεά της Νίκης.Πίσω από την ιδέα κρύβεται η Nike, η οποία πήρε το όνομά της από τη Νίκη της Σαμοθράκης, ενώ πάνω στη φανέλα βλέπουμε σχέδιο του αγάλματος με τα ανοιγμένα φτερά, το οποίο συμβολίζει τη δόξα, τη θριαμβευτική νίκη και την αέναη δυναμική της ζωής και του ανθρώπινου αγώνα..]