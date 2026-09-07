H ηθοποιός που έκανε την τελετή έναρξης στο Φεστιβάλ Βενετίας έβαψε το πρόσωπό της με κόκκινο κραγιόν live (βίντεο)

Ένα κόκκινο σημάδι στο πρόσωπό της, σχεδιασμένο με κραγιόν, επέλεξε η Greta Scarano για να στείλει ένα μήνυμα κατά της έμφυλης βίας στο κόκκινο χαλί του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.Η ηθοποιός από την Ιταλία, που παρουσίασε την τελετή έναρξης της διοργάνωσης και αναμένεται να παρουσιάσει και την τελετή λήξης, εμφανίστηκε μπροστά στους φωτογράφους με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και σχεδιάσε ένα κόκκινο σημάδι με το κραγιόν της στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, τέντωσε το χέρι της μπροστά, σε μια κίνηση που έμοιαζε να λέει «φτάνει».«Τελικά, μια φωτογραφία είναι πιο δυνατή από χίλια πράγματα που θα μπορούσα να πω», δήλωσε, εξηγώντας την επιλογή της. «Δεν θέλω να μετατρέψω το Φεστιβάλ στη δική μου προσωπική πολιτική εξέδρα, όμως όταν βρίσκομαι αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις, δεν μπορώ να μην κάνω τίποτα. Θα μου φαινόταν παράλογο να μην κάνω έστω μια μικρή κίνηση, κυρίως μια κίνηση αλληλεγγύης. Μια κίνηση αδελφοσύνης, για να πω ότι δεν γίνεται να συνεχίζουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να παραμένω σιωπηλή μπροστά σε ακόμη μία γυναικοκτονία. Χρειάζεται ουσιαστική δέσμευση από τους θεσμούς, ξεκινώντας από τη συναισθηματική αγωγή στα σχολεία».