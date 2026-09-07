Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ για τον σεξισμό: «Η κινηματογραφική βιομηχανία έχει πρόβλημα» - Βίντεο

Η Maggie Gyllenhaal, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, μίλησε για την ανισότητα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη βιομηχανία του κινηματογράφου.Με αφορμή το γεγονός ότι μόλις δύο γυναίκες σκηνοθέτιδες συμμετέχουν φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα για τον Χρυσό Λέοντα, τόνισε ότι υπάρχει ένα «συστημικό πρόβλημα».«Είναι πιο δύσκολο για τις γυναίκες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τις ταινίες τους», ανέφερε, θέτοντας παράλληλα ένα ερώτημα: «Μήπως τα θέματα για τα οποία θέλουν να κάνουν ταινίες οι γυναίκες, έχοντας μια διαφορετική εμπειρία από το να ζουν στον κόσμο, δεν θεωρούνται πάντα υψηλή τέχνη; Ποιος αποφασίζει τι είναι καλό; Ποιος αποφασίζει τι έχει αξία;».