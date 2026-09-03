Το χτένισμα των πέντε λεπτών που μου χάριζε blowout αποτέλεσμα όλο το καλοκαίρι

Καθώς περνάμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, αποφάσισα να κάνω ένα μικρό beauty ξεκαθάρισμα σε όσα θέλω να κρατήσω στη ρουτίνα μου και στη νέα σεζόν και όσα θέλω να αφήσω πίσω. Μία τεχνική ομορφιάς που είμαι σίγουρη ότι θα κρατήσω, είναι το χτένισμα που έκανα σχεδόν όλο το καλοκαίρι και που αγάπησα πολύ καθώς ήταν εύκολο, γρήγορο και μου έδινε ακριβώς το αποτέλεσμα που ήθελα, μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.